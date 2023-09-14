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05:02, 14 сентября 2023Из жизни

Жена начала кормить мужа грудью и рассказала о переменах в их жизни

Daily Star: мужчина из США начал пить грудное молоко жены и не болел два года

Фото: Tatchai Mongkolthong / Shutterstock / Fotodom

Жительница США, которая начала кормить мужа грудью, рассказала о том, как изменилось его здоровье. На историю американской пары обратило внимание Daily Star.

Рейчел Бейли из штата Флорида рассказала, что все началось, когда ее дочь была на грудном вскармливании. Женщина с мужем Александром отправились в круиз, но она забыла взять молокоотсос. За два дня ее грудь сильно набухла и начала болеть. «Было очень больно, и я боялась, что подхвачу какую-нибудь инфекцию. Поэтому мы решили, что муж попробует выпить молоко, чтобы облегчить мою боль», — вспоминает Рейчел.

Александр заявил, что молоко жены оказалось совсем не таким, как он себе представлял, однако вскоре пристрастился к нему. Мужчина утверждает, что жидкость оказалась настолько питательной, что он не болел в течение двух лет, а знакомые говорят, что улучшилось даже состояние его кожи. Рейчел, в свою очередь, сказала, что эта процедура внесла заметные перемены в их жизнь, и «сделала их эмоциональную связь в 10 раз прочнее».

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Сейчас мужчина пьет молоко жены каждый день «прямо из источника» и даже предпочитает его коровьему. Кроме того, у Рейчел, которая сейчас снова кормит грудью ребенка, вырабатывается слишком много молока, и муж помогает решить эту проблему.

После того как история пары распространилась в сети, многие люди заявили, что их занятие «странное» и «вызывающее беспокойство». Однако женщина утверждает, что оно не имеет отношения к сексуальным фетишам. «Он просто помогал мне, когда мне было больно, а потом это переросло в сильную эмоциональную привязанность», — сказала она.

Американке также предложили стать донором молока, так как у многих женщин оно вырабатывается не так хорошо из-за послеродового стресса и других проблем. Рейчел пообещала, что всерьез обдумает эту идею.

Ранее сообщалось, что пользовательнице TikTok по имени Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить его грудью. Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать.

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    Никита Савин
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