Кормление сына спасло мать от смертельного заболевания

Мать обнаружила злокачественное образование в груди во время кормления ребенка

Жительница английского города Пейнтон, графство Девон, выявила злокачественное образование в груди во время кормления ребенка и благодаря этому спаслась от смертельного заболевания. Об этом сообщает издание The Mirror.

30-летняя Эми Палмер обнаружила уплотнение, когда кормила грудью пятимесячного сына Ленни. Англичанка обратилась к врачу, чтобы пройти обследование.

Поначалу врачи говорили пациентке, что у нее заблокирован молочный проток, но дальнейшие тесты подтвердили худшие опасения матери: у нее оказался рак груди. Она и ее муж Колин расплакались, когда узнали этот диагноз. Семья и друзья тоже сильно переживали за них.

Палмер перенесла длительное лечение, включая лампэктомию, шесть курсов химиотерапии и 18 курсов лучевой терапии. В итоге ей удалось победить болезнь. Теперь англичанка мотивирует других женщин регулярно проводить медицинские осмотры груди.

«Всегда кажется, что с тобой такого не произойдет, до тех пор, пока оно не происходит. Это был шок», — рассказала она.

Пейнтон подчеркнула, что рак груди может начаться в любом возрасте. «Я бы хотела, чтобы скрининговые обследования предлагались всем женщинам старше 18 лет. Это может спасти множество жизней», — отметила она. Англичанка рассказала, что теперь заболевание кажется ей сном: ей самой трудно поверить, что она прошла через это испытание.

Теперь Палмер больше ценит жизнь и составила список желаний, которые она хочет успеть осуществить до смерти. В частности, она планирует принять участие в забеге диснеевских принцесс, прыгнуть с парашютом, поучаствовать в Лондонском марафоне и съездить в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Инверури считает, что решение нанести автозагар спасло ее от смертельной болезни. Во время нанесения мусса для автозагара женщина обнаружила в левой груди уплотнение размером со сливу.