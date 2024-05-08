Российская ПВО сбила барражирующие боеприпасы Switchblade

Минобороны: российская ПВО уничтожила два барражирующих боеприпаса Switchblade

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил об успешном уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) двух управляемых барражирующих боеприпасов Switchblade. Об этом пишет ТАСС.

Также были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, добавил Бигма. Помимо этого, операторам группировки удалось поразить две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, применявшихся противником.

Ранее стало известно, что украинская армия не справляется с опознанием солдат, которые числятся пропавшими без вести. Сообщается, что данная процедура может занимать несколько месяцев, при этом доступ к телу погибшего не всегда позволяет ее ускорить.