Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области Цюцюру

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

«Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», — говорится в документе. Кроме того, президент республики указом назначил на должность заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка.

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов оказался под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции (СВО), и на ее начальном этапе. Отмечалось, что в действиях экс-главы СБУ, уволенного 17 июля прошлого года, усмотрели преступную халатность.

В феврале ведомство проверило Баканова и засекретило результаты. 7 февраля Верховная Рада Украины назначила новым главой СБУ Василия Малюка.

