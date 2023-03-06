Бывший глава СБУ оказался под следствием

«Новое время»: экс-глава СБУ Баканов оказался под следствием из-за провала работы службы

Бывший глава Cлужбы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов оказался под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции (СВО), и на ее начальном этапе. Об этом сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на источники в офисе президента страны Владимира Зеленского.

«В офисе президента были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал», — заявил собеседник издания. Отмечается, что в действиях экс-главы СБУ, уволенного 17 июля прошлого года, усмотрели преступную халатность.

Представитель офиса президента сообщил, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.

В феврале сообщалось, что СБУ проверила бывшего главу ведомства Ивана Баканова и засекретила результаты.

7 февраля Верховная Рада Украины назначила новым главой СБУ Василия Малюка. Баканов был уволен 17 июля 2022 года. Как сообщалось, его уволили согласно статье 47 Дисциплинарного устава вооруженных сил страны. Тогда же от должности отстранили генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. К тому моменту было открыто 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них было предъявлено обвинение.