Россияне рассказали о своей идеальной квартире

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: стоимость идеальной квартиры составила ₽11,7 млн

Средняя стоимость квартиры мечты, по мнению россиян, должна составлять 11,7 миллиона рублей. О своем идеальном жилье граждане рассказали сервисам «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», результат исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 3,1 тысячи россиян из всех регионов страны. 31 процент из них считают, что в идеальной квартире должно быть три комнаты. Еще 26 процентов хотят иметь две комнаты, 17 процентов — четыре комнаты, а 14 процентов — больше четырех. Девять процентов предпочитают однокомнатное жилье.

Ориентировочная стоимость для многокомнатной квартиры мечты составила 19 миллионов рублей, для четырехкомнатной — 15,1 миллиона, для трехкомнатной — 11,6 миллиона. За идеальное двухкомнатное жилье респонденты готовы отдать 10 миллионов рублей, а за однокомнатное — 6,2 миллиона.

Большинство опрошенных (60 процентов) хотят иметь в квартире просторную кухню-гостиную. Еще 48 процентов мечтают о хорошем виде из окна, а 41 процент — о гардеробной. 35 процентов россиян считают, что в хорошем жилье должны быть высокие потолки, 31 процент выразили желание иметь панорамные окна. 24 процента респондентов считают важным наличие нескольких ванных комнат. 21 процент предпочли бы жить на высоком этаже, а 18 процентов — на низком.



В апреле россияне рассказали, сколько готовы потратить на покупку жилья. Средняя сумма составила четыре миллиона рублей.