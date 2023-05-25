В Кремле назвали киевский режим террористическим

Пресс-секретарь президента России Песков назвал киевский режим террористическим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «киевский режим» террористическим. Об этом официальный представитель Кремля заявил в эфире Первого канала.

По его словам, Главное управление разведки (ГУР) Украины занимается террористической деятельностью. «Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на слова замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого о том, что президент России является для ведомства «целью номер один». Он подчеркнул, что таким образом «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях». Песков также отметил, что российские службы безопасности знают свое дело.

Накануне Скибицкий в интервью немецкому изданию заявил, что приоритетная задача ГУР — «уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать». Он также объяснил, что Путин возглавляет список целей ведомства, так как «координирует и решает, что происходит».