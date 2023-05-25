Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы ГУР Украины

Песков заявил, что отвечающие за безопасность Путина службы знают свою работу

Службы, ответственные за безопасность президента России Владимира Путина, знают свою работу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент беседы журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадима Скибицкого о том, что президент России является для ведомства «целью номер один».

Песков также подчеркнул, что таким образом «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях».