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12:50, 25 мая 2023Россия

Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы ГУР Украины

Песков заявил, что отвечающие за безопасность Путина службы знают свою работу

Кадр: Telegram-канал «Зарубин»

Службы, ответственные за безопасность президента России Владимира Путина, знают свою работу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент беседы журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадима Скибицкого о том, что президент России является для ведомства «целью номер один».

Песков также подчеркнул, что таким образом «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях».

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Зураб Дарахвелидзе
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