В Москве семилетний мальчик сбежал из дома в отместку наказавшей его матери

Shot: в Москве семилетний мальчик сбежал из дома в отместку матери, наказавшей его ремнем

На востоке Москвы семилетний мальчик сбежал из дома в отместку матери, наказавшей его ремнем. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, все произошло в неполной семье из столичного района Восточное Измайлово. Прохожие заметили школьника, который бесцельно бродил по улице и рыдал. Ребенок рассказал взрослым, что решился на побег из-за побоев.

На место вызвали сотрудников полиции и медиков. На теле мальчика обнаружили кровоподтек. Когда оперативники привели его домой, мать разъяснила, что он украл ее банковскую карту и купил себе чипсы и сухарики в продуктовом магазине. За такое поведение женщина решила проучить сына и нанесла ему легкий шлепок ремнем.

Москвичка в разговоре с полицейскими отметила, что ребенок часто без спроса уходит из квартиры и подолгу гуляет. Кроме того, у него выявлена задержка общего развития. Но это никак не помешало мальчику успешно окончить второй класс. Женщина воспитывает сына одна, ей также помогает бабушка.

На мать составили административный за неисполнение родительских обязанностей. За семьей будут следить и представители органов опеки.

В марте сообщалось, что в Москве прогулявший уроки 12-летний школьник сдал родителей полиции из-за наказания.

