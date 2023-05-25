Российские предприниматели оплатят реконструкцию парка в Екатеринбурге

Парк Энгельса в Екатеринбурге закроют на реконструкцию, все работы оплатят предприниматели

Парк Энгельса в Екатеринбурге закрывают на реконструкцию 25 мая. Как уточняет KP.RU, все запланированные работы будут проведены за счет внебюджетных средств — фактически работы оплатят российские предприниматели.

Рассказывая о состоянии рекреационной зоны, генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев отметил, что в последний раз ее ремонтировали в 2008 году. «Среди проблем парка — отсутствие освещения, разрушенные входные группы. Темно, опасно, неудобно. Парк постоянно подтапливает», — подчеркнул он, добавив, что сам еще в школе вместе с товарищами плавал в парке на плотах и с тех пор «ничего не изменилось».

В ходе реконструкции в парке собираются оборудовать детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировать освещение и систему ливневой канализации. Вместе с тем, специалисты намерены демонтировать 20 аварийных деревьев и посадить в парке порядка тысячи новых растений.

Ранее сообщалось, что в российском городе прошла экологическая неделя.