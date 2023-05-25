Изменение цен на билеты при полетах в Европу через Грузию оценили

Вице-президент РСТ Горин: транзитные рейсы в Европу через Грузию приведут к снижению цен

Возможность транзитных рейсов в Европу через Грузию приведет к увеличению конкуренции и, как следствие, к снижению цен на авиабилеты, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие преимущества запуска Грузией полетов в Европу для россиян.

Ранее стало известно, что грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

Сейчас, с учетом действующих ограничений на международные рейсы, прямые рейсы из России летают только в 35 стран из 69 ранее открытых. Естественно, в Европу прямых рейсов нет. Поэтому россияне используют транзитные страны Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии

«За последний год россиянами было совершено 22 миллиона международных поездок с различными целями. Поэтому, конечно, как и транзитные перелеты через Ереван, Стамбул, Белград и Дубай, полеты через Грузию будут востребованы», — заявил Горин.

Вице-президент РСТ объяснил, что новое транзитное направление расширит уже существующие возможности стыковочных рейсов.

«А если стыковка будет происходить в рамках одной авиакомпании — это будет самым удобным вариантом. В данном случае пассажир регистрируется сразу до конечной точки, будь то Милан, Париж или Вена. Именно по этим направлениям билеты через стыковки через другие страны стоят максимальных цен. Снижение расходов через новый транзитный пункт сразу привлечет транзитных пассажиров», — убежден специалист.

Однозначно появление нового пункта транзита приведет к увеличению конкуренции, сокращению времени полетов и снижению цен Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что запуск прямых рейсов с Россией является естественным процессом. Глава правительства подчеркнул, что полеты между двумя государствами важны для миллиона этнических грузин, проживающих на территории России.

20 мая первый за четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways приземлился в российском аэропорту Внуково. Рейс был выполнен по маршруту Тбилиси — Москва. По словам пассажиров, полет прошел довольно буднично.

Днем ранее, 19 мая, в Грузии приземлился российской борт. Первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут». Как сообщили члены экипажа, всего на борту находилось 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Также стало известно, что всех пассажиров рейса угощали шампанским.