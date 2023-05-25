России предрекли рост добычи газа

Аналитик Юшков спрогнозировал рост добычи газа в России в 2024 году

Падение добычи газа в России по сравнению с прошлым годом вполне логично, так как в прошлом году объемы были большими за счет полноценного экспорта. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины сокращения объемов добычи и поставок, а также поделился прогнозом.

Ранее стало известно, что в первые четыре месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 10,15 процента в годовом выражении, до 235 миллиардов кубометров. В прошлом месяце производство снизилось на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 55 миллиардов кубометров.

Медленное снижение объемов поставок газа из России в Европу наблюдалось еще с конца 2021 года, потому что были высокие цены, заметил аналитик. «Если мы вспомним, например, газопровод "Ямал — Европа", он в 2021 году работал, но к концу года уже периодически останавливался, потому что "Газпром" просто не заказывал объем прокачки из-за того, что спроса не было, потому что в Европе гораздо дороже было, и, соответственно, сокращался объем потребления газа. Они не могли себе позволить просто потреблять газ по таким ценам», — пояснил он.

Из-за конфликта снижение объемов в Европе началось в марте или апреле, напомнил Юшков. Затем Украина перекрыли один из двух газопроводов, который проходил по территории Луганской народной республики (ЛНР), а летом началось снижение поставок по «Северному потоку».

Мы весь год будем видеть статистику, что год от года происходит снижение объемов добычи газа, убежден Юшков. Но на самом деле подобных тенденций нет, если смотреть показатели месяц от месяца.

Если мы последовательно месяца смотрим, то как установился объем производства газа в России фактически со второго полугодия 2022 года, так и все. Примерно мы сейчас экспортируем в годовом выражении меньше 30 миллиардов кубов Европу, поэтому тут особо ничего не меняется Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

«Единственное, как бы, наоборот, поправлять статистику будут данные по объемам добычи на Чаяндинском месторождении, потому что там добыча растет, и, соответственно, поставка в Китай растет. Поэтому в 2024 году, условно говоря, мы, наоборот, будем видеть положительные цифры, если ничего не произойдет. С Европой в сравнении 2023-й и 2024-й, может быть, ничего не поменяется, а в Китай поставки будут нарастать, поэтому там мы будем обратную картину видеть, поэтому целесообразно сравнивать не 2022-й и 2023-й, а месяц от месяца», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил снижение добычи топлива в стране и заявил, что такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. По его словам, цены на газ «немножечко припали» от установленного уровня, однако в целом глава государства назвал ситуацию абсолютно стабильной.