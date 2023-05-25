Германия заявила о продолжении санкционного давления Запада на Россию

Канцлер ФРГ Шольц: Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию

Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию, чтобы предотвратить возможность обхода ограничений. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает ТАСС.

«Мы будем еще больше усиливать санкционное давление на Россию и, в частности, следить за тем, чтобы наши санкции не обходили», — сказал политик. Он также отметил намерение Запада продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Кипрский лидер в ответ подтвердил, что страна обязуется соблюдать санкции Евросоюза против России.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет мер против России десятки компаний, которые обходят введенные ранее против страны санкции. Она уточнила, что речь идет о компаниях, которые поставляют санкционные товары напрямую в Россию из ЕС в обход через третьи страны.