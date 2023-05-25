Десятки выброшенных на британский берег акул озадачили местных жителей

В Великобритании гуляющий с собакой мужчина обнаружил 25 выброшенных на пляж акул

Мик Престон, гуляющий с собакой по пляжу в британском графстве Мерсисайд, обнаружил десятки акул, выброшенных на берег из реки Мерси. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мужчина отправился на пляж после того, как увидел в социальной сети сообщение о выброшенных на берег морских обитателях. По словам Престона, на небольшом участке пляжа, ведущем к гольф-клубу, он насчитал порядка 25 обыкновенных куньих акул. Появление хищных рыб на суше озадачило местных жителей. Некоторые очевидцы утверждают, что акул на пляже гораздо больше — более ста.

Как считает Престон, виной всему рыболовные сети. Он рассказал, что рыбаки, пользующиеся сетью, протаскивают ее через воду, в результате чего в нее попадает рыба. Затем животных, которые не соответствуют их требованиям или не могут быть проданы, выбрасывают. Мужчина добавил, что использование рыболовной сети не запрещено на территории Мерси, однако призвал власти усилить контроль над ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Японии за два дня на берег выбросился 41 дельфин. Обнаружившие их серферы и прохожие сумели вернуть три десятка дельфинов в воду, однако двоих спасти не удалось.

