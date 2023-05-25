Россиянам перечислили неочевидные внешние признаки старения

Врач Виктория Блинова назвала сухость кожи и нависающие брови скрытыми признаками старения

Российский пластический хирург Виктория Блинова перечислила неочевидные внешние признаки старения. Ее комментарий публикует News.ru.

По словам врача, на увядание указывают плывущий овал лица, а также сухость и сниженный тонус кожи, который особенно заметен в области шеи. В то же время среди подобных скрытых показателей медик назвала пигментацию кожи, заломы в районе носогубной складки и чрезмерно выделяющуюся носослезную борозду.

«Первые признаки старения не сразу заметны: постепенно уходит объем лица, из-за чего даже светотени на лице выглядят иначе. Лоб, даже если на нем нет явных заломов, становится менее упругим и более плоским, опустившимся. Также один из первых звонков — нависающие брови, взгляд утяжеляется, создавая эффект вечной усталости. Появляются "морщины марионетки" (складки, идущие от углов рта вниз к подбородку), кожа теряет тонус, становится сухой», — пояснила специалистка.

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