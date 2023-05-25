В Госдуме заявили о вмешательстве Польши в дела суверенных государств

Слуцкий заявил о разгорающихся аппетитах Польши по вмешательству в дела других государств

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил о разгорающихся аппетитах Польши по вмешательству в дела других государств.

По его словам, в стране смешали русофобию с белорусофобией и заявляют о готовности к военному вторжению для государственного переворота.

«Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что заявлявший о возможности переворота польский генерал Скшипчак либо не знает о союзнических отношениях Минска и Москвы, либо является провокатором и плохим стратегом.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек переворот в Белоруссии. Он уточнил, что речь идет о вооруженном перевороте, и добавил, что необходимо быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против президента страны Александра Лукашенко.