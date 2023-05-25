Путешественникам назвали невыгодный для покупки билетов день недели

В Роскачестве назвали среду невыгодным для покупки авиабилетов днем недели

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали среду невыгодным для покупки авиабилетов днем недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование и установили, что стоимость рейсов действительно зависит от дня недели. Кроме того, ночные перелеты они назвали более дешевыми, как и билеты, купленные сразу в две стороны. Информацию о низких ценах в послеобеденное время в Роскачестве посчитали мифом.

Ранее эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала путешественникам, что покупать билеты лучше в первой половине недели.