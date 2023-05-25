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13:39, 25 мая 2023Мир

МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России

Глава МИД Швеции Билльстрем: Стокгольм сожалеет о решении выслать дипломатов из России

Фото: Denghu / Wikimedia

Стокгольм сожалеет о решении России выслать шведских дипломатов из страны. Об этом сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, его заявление опубликовано на сайте правительства королевства.

Дипломат заявил, что сообщение о решении России выслать дипломатов, которые «действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность», очень прискорбно. Он также выразил сожаление о заявлении России о Генеральном консульстве Швеции в Санкт-Петербурге.

Глава ведомства отметил, что консульство — «движущая сила двустороннего сотрудничества между Россией и Швецией в самом широком смысле». «Таким образом, сегодняшнее решение является еще одним подтверждением негативного политического развития России и международной изоляции страны», — добавил Билльстрем.

Ранее стало известно, что Россия решила закрыть свое генконсульство в Гетеборге в Швеции, а также отозвать согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года. Кроме того, российская сторона решила выслать из страны пятерых шведских дипломатов, а посла королевства Малену Мард вызвали в МИД России.

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Семен Александров
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