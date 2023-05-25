В Подмосковье трудовика обвинили в избиении шестиклассника

«Подъем»: жительница Подмосковья обвинила трудовика в избиении сына-шестиклассника

Жительница подмосковного Подольска обвинила учителя технологии в избиении сына-шестиклассника. Ее комментарии по ситуации опубликовало издание «Подъем».

Женщина разъяснила, что все произошло в конце апреля в Дубровицкой школе имени Монетова. По ее словам, трудовик пнул мальчика и дал ему пощечину. У несовершеннолетнего зафиксировали ушиб грудной клетки.

«Две недели ребенок не мог повернуться, все время на обезболивающих. И после этого ни одного извинения от учителя. Мало того, начали травить детей против ребенка. Педагог покалечил ребенка и остается там работать», — заявила мать школьника.

Жительница Московской области написала заявления в полицию, подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) и прокуратуру. В самом учебном заведении все обвинения, которые были высказаны в адрес педагога, отрицают.

«Школа свою проверку провела. В ходе нашей проверки мы таких фактов, о которых утверждает мама, не выявили», — отметили представители школы. Они подчеркнули, что до этого на трудовика никто из учащихся не жаловался.

В апреле сообщалось, что в Красноярском крае учитель физкультуры, увлекающийся правильным питанием, побил ученика из-за бургера. Педагог напал на подростка в коридоре у столовой.