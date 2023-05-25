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10:46, 25 мая 2023Бывший СССР

На Украине привлекут к ответственности нелегально покинувших страну граждан

Глава МВД Украины: нелегально покинувших республику граждан привлекут к ответственности

Фото: Bryan Woolston / Reuters

К концу конфликта на Украине власти сделают все, чтобы привлечь к ответственности граждан, вернувшихся в республику после нелегального пересечения границы. Об этом министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил в интервью «РБК-Украина».

Он предположил, что с инициативой соответствующего законопроекта может выступить кабинет министров Украины и депутаты Верховной Рады. «Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — добавил глава МВД.

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Алевтина Запольская
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