В России предупредили об угрозе дефицита вагонов

ГТЛК: производство вагонов в России упало на 16 процентов из-за нехватки деталей

В первом квартале 2023 года производство грузового железнодорожного подвижного состава в России снизилось на 16 процентов в годовом выражении — за этот период в стране было выпущено почти 13 тысяч вагонов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Сильнее всего за первые три месяца года просел выпуск инновационных вагонов (минус 51 процент, 3000 штук). Тенденцию подтвердил исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» (ОВС) Евгений Семенов. По его словам, в 2023-м в простой могут отправить на 25-30 процентов вагонов больше, чем годом ранее (под списание попадут 30-32 тысячи штук).

Падение производства эксперты связывают с нехваткой комплектующих. Семенов отмечает, что в отрасли все еще наблюдаются «отголоски ситуации с кассетными подшипниками», дефицит которых образовался в середине прошлого года. Однако ситуация постепенно нормализуется, добавил он. При этом специалисты предупреждают, что сокращение выпуска угрожает дефицитом парка и ростом арендных ставок.

Нехватку подшипников, с которой не могут справиться заводы, в России хотели компенсировать за счет разрешения импорта и использования для ремонта деталей, произведенных на китайских и узбекистанских предприятиях. Однако участники рынка предупреждали, что стоимость китайских подшипников окажется достаточно высокой из-за пошлин. В совокупности они составят 52 процента от цены.