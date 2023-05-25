VK представила мобильное приложение «VK Видео»

Бета-версия «VK Видео» стала доступна для скачивания пользователям Android

Российская технологическая корпорация VK выпустила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Приложение позволяет просматривать видео из многомиллионного каталога в режиме онлайн и офлайн. Контент включает эксклюзивные шоу, видео и стримы от блогеров, а также фильмы, сериалы и UGC-ролики. Создатели указывают, что функциональность и алгоритмы рекомендаций бета-версии приложения будут совершенствоваться благодаря пользователям.

В настоящее время бета-версия приложения доступна для скачивания в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. При этом отмечается, что возможность загрузить «VK Видео» на свой гаджет в скором времени получат пользователи iOS. Релиз основной версии «VK Видео» для мобильных устройств запланирован на осень 2023 года.

В пресс-службе VK также рассказали, что в приложении появился новый раздел «Тренды», где представлен наиболее актуальный и вирусный видеоконтент. Кроме того, пользователи смогут видеть в приложении историю просмотров, загруженных роликов, а также понравившиеся и добавленные в закладки видео. При этом разработчики позаботились о минимальной задержке первого кадра и удобном управлении видео: с помощью двойного нажатия на экран запустится быстрая перемотка, также будут доступны ускорение, замедление видео и управление автосубтитрами. Вдобавок в приложении доступен фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture.

Ранее сообщалось, что зрителей и авторов платформы «VK Клипы» защитят от спама и вредоносных ссылок с помощью нейросети с фильтром нежелательного контента.