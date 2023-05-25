На Украине попытались выдать старое фото Залужного за свежее

«РВ»: на Украине попытались выдать старое фото главкома ВСУ Залужного за свежее

На Украине попытались выдать старое фото главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного за свежее. Снимком в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) поделилась советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, часть кадров с Залужным она выложила 2 мая. На них военный в той же одежде и в том же помещении, что и на новых фото. Кроме того, на фоне находится подписанный флаг с датой 28 апреля. Как указали источники, девушка удалила старое сообщение сразу после того, как на снимки обратили внимание комментаторы.

Ранее Залужный выступил с обращением впервые за последние несколько недель. Российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о критическом состоянии Залужного. Он напомнил, что Залужный пропал из медиапространства 8 мая. По словам военкора, в тот день Залужный получил тяжелое ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.