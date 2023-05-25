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18:34, 25 мая 2023Ценности

Бывшая жена Лепса заработала 31 миллион рублей на продаже украшений его бренда

Бывшая жена Лепса Шаплыкова заработала 31 миллион рублей на продаже украшений его бренда

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Танцовщица и бывшая жена российского певца Григория Лепса Анна Шаплыкова заработала на продаже ювелирных украшений его бренда десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В браке знаменитости создали марку GL Jewelry. Известно, в ассортименте присутствует браслет, стоимость которого составляет более миллиона рублей. Кроме того, покупатель может приобрести кольца более чем за 150 тысяч рублей.

После развода компания перешла в собственность Шаплыковой, которая на данный момент является ее генеральным директором. По данным авторов канала, выручка ООО «"Компания" Джи Эл Джуелри» за 2022 год составила 31 миллион рублей.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей.

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Карина Черных
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