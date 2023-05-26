Стало известно о неполном возобновлении зерновой сделки

Reuters: зерновая сделка еще не возобновила полноценную работу после приостановки Россией

Зерновая сделка между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН еще не возобновила полноценную работу после приостановки ее Россией, заявили в ООН. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с 29 апреля ни одному судну не было разрешено заходить в одесском порту Южный. При этом ООН и Турция «тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полноценных операций» в рамках инициативы.

МИД России ранее указывал, что зерно в рамках сделки вывозится в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на «сытые» европейские рынки, а «нуждающиеся страны получают абсолютный мизер — 2,5 процента». Кроме того, российская сторона критикует ООН за то, что Россельхозбанк не переподключили к SWIFT. Российские дипломаты назвали одной из возможных альтернатив наземные «коридоры солидарности», по которым в больших объемах вывозится украинская продукция.