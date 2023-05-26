В Ереване опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

В МО Армении опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

В Министерстве обороны Армении опровергли сообщения азербайджанских СМИ о действиях армянской диверсионно-разведывательной группы на границе с Азербайджаном. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что эта информация «является абсолютной ложью и не соответствует действительности».

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщали о предотвращенном прорыве армянской диверсионной группы через границу республики. Отмечалось, что двое диверсантов были задержаны, а остальным удалось уйти, воспользовавшись сложным рельефом местности.