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20:25, 26 мая 2023Бывший СССР

В Ереване опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

В МО Армении опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

В Министерстве обороны Армении опровергли сообщения азербайджанских СМИ о действиях армянской диверсионно-разведывательной группы на границе с Азербайджаном. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что эта информация «является абсолютной ложью и не соответствует действительности».

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщали о предотвращенном прорыве армянской диверсионной группы через границу республики. Отмечалось, что двое диверсантов были задержаны, а остальным удалось уйти, воспользовавшись сложным рельефом местности.

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    Алевтина Запольская
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