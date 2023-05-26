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12:59, 26 мая 2023Бывший СССР

Основателя националистической организации ликвидировали под Артемовском

«РВ»: основателя националистической организации Лазовского ликвидировали под Артемовском

Фото: РИА Новости

Основателя экстремистской националистической организации «Белый легион» Мирослава Лазовского ликвидировали под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Армией России под Артемовском уничтожен лидер белорусских нацистов — основатель "Белого легиона". Стало известно о ликвидации Мирослава Лазовского, ему было 49 лет», — говорится в публикации.

Авторы канала напомнили, что 17 мая сформированный на Украине белорусский «Полк Калиновского» понес ощутимые потери под городом. Как уточняется, было уничтожено целое подразделение.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали под Артемовском командира отделения украинского президентского полка спецназначения Ростислава Кария. Как сообщалось, он был участником операции Киева в Донбассе, в начале прошлого года воевал в Буче и Ирпене.

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Кристина Есикова
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