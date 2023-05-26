Bloomberg: Украина может потерять поддержку Запада, если перейдет к наступательной тактике

Западные страны могут прекратить поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. Такое условие в колонке на сайте Bloomberg назвал обозреватель Андреас Клут.

Автор материала счел самым сильным опасением Запада возможность того, что НАТО будет втянуто в реальные боевые действия с Россией, что могло бы привести к третьей мировой войне. «Некоторые западные страны — вероятно, даже США после выборов в 2024 году — могут перестать поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. А так называемый Глобальный Юг, уже находящийся в неопределенной позиции, вероятно, выступил бы против Киева», — рассудил Клут.

Чтобы не лишиться глобальной поддержки, Украине не следует ни нападать на Россию за пределами своих границ, ни поощрять на это «посреднические» вооруженные формирования, заключил автор.

Ранее хорватское издание Advanced предрекло президенту Украины Владимиру Зеленскому бунт армии после потери Артемовска (украинское название — Бахмут). Автор материала заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перестать подчиняться текущей власти, если военные успехи России продолжатся.