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10:43, 26 мая 2023Путешествия

Названы три страны с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами

Испания, Греция и Турция названы лидерами по числу пляжей с Голубыми флагами

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Страной с самыми экологически чистыми и комфортными пляжами, удостоившейся международной награды «Голубой флаг», названа Испания. Об этом пишет Dunya со ссылкой на Независимый Фонд экологического образования (FEE).

По данным издания, второе место по числу пляжей, соответствующих высоким стандартам качества и пригодных для безопасного купания, заняла Греция. Третья строчка в рейтинге традиционно отошла излюбленному курорту россиян — Турции.

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В общей сложности престижную награду получил 551 пляж республики, 23 яхтенные марины, 41 туристический катер и 10 частных яхт. В пятерке лидеров также оказались Италия и Франция.

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air. В июле перевозчик предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.

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Фариза Бацазова
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