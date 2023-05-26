В CAS заявили, что отстранение российских футбольных клубов не является дискриминационным

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил отстранение российских футбольных клубов от международных соревнований. Заявление опубликовано на сайте организации.

В CAS заявили, что решение не нарушило принципы политического нейтралитета и швейцарского законодательства. По их мнению, оно не является дискриминационным и находится в пределах усмотрения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Решение было разумным. Оно было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения турниров», — подчеркнули представители суда.

Апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков были отклонены в июле 2022 года. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений Международной федерации футбола и УЕФА. Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а клубы не имеют возможности выступать в еврокубках.