Турция отреагировала на примирение Баку и Еревана

Глава МИД Турции Чавушоглу положительно оценил примирение Армении и Азербайджана

Анкара «готова к положительным шагам» в отношениях с Ереваном, если примирение между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Цитату приводит РИА Новости.

«Последние заявление Еревана мы оцениваем положительно... Мы это поддерживаем», — отметил Чавушоглу. При этом он не пояснил, что именно имеет в виду под позитивными шагами в адрес Еревана.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения в регионе. При этом он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности населения региона должен обсуждаться между Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») и Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что подписание мирного соглашения с Ереваном «неизбежно».