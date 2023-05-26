Врач Александра Чистякова рассказала, что кофе снижает риск развития слабоумия

Кофе снижает риск развития слабоумия, так как препятствует формированию бляшек в мозге, рассказала спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. Скрытые полезные свойства кофе она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что кофеин способствует выработке адреналина, который повышает приток крови от сердца к работающим мышцам — это позволяет принести к ним больше кислорода и питательных веществ. Под его воздействием сердце бьется чаще, печень выделяет в кровь глюкозу, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы.

Кофеин, содержащийся в кофе, — это прежде всего стимулятор нервной системы, схожими эффектами обладает зеленый и черный чай. В чашке кофе (240 миллилитров) содержится примерно 100 миллиграммов кофеина Александра Чистякова спортивный врач

По словам Чистяковой, кофеин не может влиять на мозг непосредственно, он не проникает через гематоэнцефалический барьер мозга. Ученые из Института научной информации о кофе (ISIC) пришли к выводу, что употребление трех-пяти чашек кофе в день предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, которые связаны с развитием деменции и болезни Альцгеймера.

Позитивный эффект на память и когнитивные функции оказывает эффект два основных ингредиента кофе — кофеин и полифенолы, способствующие снижению воспалительных процессов и приостанавливающие процесс разрушение клеток мозга Александра Чистякова спортивный врач

Так называемый антидепрессивный эффект кофе на самом деле всего лишь стимуляция работы центральной нервной системы, пояснила Чистякова. Часто неконтролируемое употребление напитка ведет к истощению работы мозга, снижению умственной или физической работоспособности, замедлению реакции и снижению концентрации.

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