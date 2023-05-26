Глава МВФ заявила о готовности властей США решить проблему недопущения дефолта

Глава МВФ Георгиева заявила, что власти США готовы решить проблему недопущения дефолта

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что власти США готовы найти решение проблемы повышения потолка госдолга и недопущения дефолта в стране. Ее слова приводит ТАСС.

Чиновница прокомментировала напряженные переговоры между американской администрацией и Конгрессом США о повышении потолка госдолга. «Хочу закончить, выразив свою твердую веру в то, что решение будет найдено», — отметила Георгиева.

По ее словам, «ради Соединенных Штатов, ради стабильности мировой финансовой системы» решение этого вопроса не должно появиться «в последнюю минуту».

Ранее Кристалина Георгиева спрогнозировала скорый бум из-за уязвимости глобальной экономики. По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, однако в банковском секторе США и Швейцарии наблюдаются проблемы.