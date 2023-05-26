Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:12, 26 мая 2023Силовые структуры

Против Глуховского возбудили дело из-за отсутствия плашки иноагента

В отношении писателя Глуховского возбудили дело из-за отсутствия плашки иноагента

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В отношении российского писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) возбудили административное дело из-за отсутствия плашки иноагента. Это следует из картотеки Останкинского районного суда.

Отмечается, что дело возбуждено по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) («нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Санкции данной статьи предполагают штраф в размере до 50 000 рублей. Как следует из информации в картотеки, заседание назначено на 11:00 15 июня. Дело будет рассматривать судья Анна Болотникова.

Глуховский был признан иноагентом 7 октября 2022 года.

Летом 2022 года в отношении Глуховского возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц. Писатель объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Ростовской области сбили украинскую ракету
Писатель Таксюр рассказал о своем пребывании в украинской тюрьме
Минобороны отказалось считать диабет основанием для освобождения от службы
Против Глуховского возбудили дело из-за отсутствия плашки иноагента
В России предрекли атаки ВСУ на территории Белоруссии
Обнаженная туристка ворвалась на священнодействие в храме и попала под арест
В России предсказали возможное улучшение отношений с Южной Кореей
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Доктор Мясников перечислил ежедневные привычки для крепкого здоровья
Украина назвала срок получения артиллерийских установок Archer от Швеции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.