Против Глуховского возбудили дело из-за отсутствия плашки иноагента

В отношении писателя Глуховского возбудили дело из-за отсутствия плашки иноагента

В отношении российского писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) возбудили административное дело из-за отсутствия плашки иноагента. Это следует из картотеки Останкинского районного суда.

Отмечается, что дело возбуждено по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) («нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Санкции данной статьи предполагают штраф в размере до 50 000 рублей. Как следует из информации в картотеки, заседание назначено на 11:00 15 июня. Дело будет рассматривать судья Анна Болотникова.

Глуховский был признан иноагентом 7 октября 2022 года.

Летом 2022 года в отношении Глуховского возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц. Писатель объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.