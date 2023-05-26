Путин: вопрос о декриминализации экономических преступлений будет обсуждаться на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления. Он уточнил, что

тот вопрос будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, он поручил своей администрации подготовить идеи.

Ранее на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов в стране. «Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы — тогда и заводить его не нужно», — говорил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили повысить планку ущерба по экономическим преступлениям. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что поднять лимит ущерба необходимо с учетом инфляции. В частности, депутаты предлагают изменить сумму крупного ущерба по статье 170.2 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории») с 2,25 до 3,5 миллиона рублей, а особого крупного — с 9 до 13,5 миллиона рублей.