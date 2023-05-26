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09:51, 26 мая 2023Россия

Рособрнадзор высказался об увеличении числа обязательных предметов ЕГЭ

Рособрнадзор пока не будет увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется. Такое заявление сделал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Его слова в пятницу, 26 мая, приводит ТАСС.

«Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы, все остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — сказал замглавы ведомства.

Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня. В России его будут сдавать около 700 тысяч человек. Первый день начинается с географии, химии и литературы, эти предметы сдадут около 150 тысяч человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в ближайшие десять лет вряд ли будут какие-либо серьезные изменения в ЕГЭ.

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Евгения Куликова
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