Рособрнадзор высказался об увеличении числа обязательных предметов ЕГЭ

Рособрнадзор пока не будет увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

Увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется. Такое заявление сделал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Его слова в пятницу, 26 мая, приводит ТАСС.

«Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы, все остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — сказал замглавы ведомства.

Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня. В России его будут сдавать около 700 тысяч человек. Первый день начинается с географии, химии и литературы, эти предметы сдадут около 150 тысяч человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в ближайшие десять лет вряд ли будут какие-либо серьезные изменения в ЕГЭ.