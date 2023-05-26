Фетисов осудил показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею

Фетисов назвал преступлением показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов осудил трансляции в России чемпионата мира по хоккею. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фетисов назвал преступлением показ в России турнира. «Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — подчеркнул он.

Ранее против трансляции в России матчей чемпионата мира-2023 выступил двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. «За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять», — заявил он.

Чемпионат мира 2023 года проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF) место проведения было перенесено, а сборные России и Белоруссии пропускают первенство.