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15:12, 26 мая 2023Спорт

Чемпион ОИ выступил против трансляции в России матчей ЧМ-2023 по хоккею

Чемпион ОИ Алексей Касатонов выступил против трансляции в России матчей ЧМ-2023 по хоккею
Алексей Касатонов

Алексей Касатонов. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выступил против трансляции в России матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает Sport24.

«За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять», — заявил он. По словам Касатонова, профессионалы в любом случае нашли бы способ следить за турниром.

По мнению экс-хоккеиста, уровень игры на нынешнем турнире очень низкий. «Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было? Посредственные игроки, посредственные команды», — отметил Касатонов.

Чемпионат мира 2023 года проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций IIHF место проведения было перенесено, а сборные России и Белоруссии пропускают первенство.

Алексей Гусев
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