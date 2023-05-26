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12:13, 26 мая 2023Силовые структуры

Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Геленджике попал на видео

ФСБ показала видео с готовившим теракт в Геленджике, он раскрыл место тайника с бомбой
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала подозреваемого с бомбой

ФСБ показала оперативное видео с гражданином России, готовившим теракт в Геленджике. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которым подозреваемый показывает место в лесу, где он оборудовал тайник. Оттуда было изъято самодельное взрывное устройство.

Ранее 26 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике, который планировал совершить сторонник украинского неонацизма. Он готовил нападение на объект правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

Любовь Ширижик
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