Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Геленджике попал на видео

ФСБ показала видео с готовившим теракт в Геленджике, он раскрыл место тайника с бомбой

Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала подозреваемого с бомбой