ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала подозреваемого с бомбой

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан гражданин России со взрывным устройством

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике, задержан гражданин России, являющийся сторонником украинского неонацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

У 42-летнего мужчины изъято самодельное взрывное устройство (СВУ). Бомба была спрятана в тайнике, оборудованном в лесу. Он готовил нападение на объект правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. В ходе обыска по адресу проживания задержанного силовики нашли компоненты для изготовления СВУ.

По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на российских АЭС, которые готовили диверсанты. Три гражданина Украины Александр Майструк, Эдуард Усатенко и Юрий Кищак были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком. Также силовики задержали двух граждан России, оказывавших содействие группе связью и транспортом.

Диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП на Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС.