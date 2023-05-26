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11:51, 26 мая 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала подозреваемого с бомбой

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан гражданин России со взрывным устройством

Фото: ФСБ России / ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике, задержан гражданин России, являющийся сторонником украинского неонацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

У 42-летнего мужчины изъято самодельное взрывное устройство (СВУ). Бомба была спрятана в тайнике, оборудованном в лесу. Он готовил нападение на объект правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. В ходе обыска по адресу проживания задержанного силовики нашли компоненты для изготовления СВУ.

По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на российских АЭС, которые готовили диверсанты. Три гражданина Украины Александр Майструк, Эдуард Усатенко и Юрий Кищак были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком. Также силовики задержали двух граждан России, оказывавших содействие группе связью и транспортом.

Диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП на Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС.

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Любовь Ширижик
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