В российском регионе осудили иностранцев за контрабанду 368 килограммов героина

В Астрахани двух иностранцев осудили на 17 и 19 лет за контрабанду 368 кг героина

Астраханский областной суд огласил приговор двум гражданам Северной Македонии за контрабанду и покушение на сбыт 368 килограммов героина. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Одного из фигурантов приговорили к 19 годам колонии строгого режима, другого — к 17 годам общего. Следствие и суд установили, что мужчины организовали таможенные операции и доставку наркотиков в Калужскую область. Героин должен были пройти транзитом через Россию в страны Европы для продажи. Для этого в декабре 2021 неустановленные лица приобрели наркотики в Иране и спрятали его в тайниках на морском судне. Поставка была перехвачена в феврале 2022 года при подготовке к ее передачи неустановленному лицу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двоих мужчин осудили на 14 лет за создание нарколаборатории и хранение оружия.