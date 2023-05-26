В ДНР заявили о двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут произвели обстрел Горловки.

Отмечается, что украинские военные атаковали Центрально-Городской и Калининский районы города, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация атаковала позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он также подчеркнул, что ВКС России используют планирующие бомбы для нанесения ударов по складам и ангарам украинских военных в Ореховском районе и городе Орехове, а также в Пологовском районе.