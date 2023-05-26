Россияне отправятся в первую в стране «зеленую» экспедицию через Арктику

Россияне отправятся в первую в стране «зеленую» экспедицию через Арктику на тримаране

Жители России отправятся в первую в стране «зеленую» арктическую экспедицию. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Участники пройдут по маршруту Ханты-Мансийск — Арктика — Санкт-Петербург по водам Северного Ледовитого океана на парусном тримаране. Они сплавятся по Оби, обогнут полуостров Ямал и после пересечения Белого моря достигнут конечной точки маршрута.

На всем протяжении экспедиции ее участники будут использовать исключительно экологически чистые источники энергии. Путешественники отметили, что результаты экспедиции будут полезны многим яхтсменам.

В марте российский путешественник Федор Конюхов совершил рекордный полет на тепловом воздушном шаре, преодолев более 2,5 тысячи километров над Арктикой. Президент России Владимир Путин поздравил Конюхова с установленным им мировым рекордом.