69-я параллель
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14:01, 26 мая 202369-я параллель

Россияне отправятся в первую в стране «зеленую» экспедицию через Арктику

Россияне отправятся в первую в стране «зеленую» экспедицию через Арктику на тримаране

Кадр: Crystal Compass / YouTube

Жители России отправятся в первую в стране «зеленую» арктическую экспедицию. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Участники пройдут по маршруту Ханты-Мансийск — Арктика — Санкт-Петербург по водам Северного Ледовитого океана на парусном тримаране. Они сплавятся по Оби, обогнут полуостров Ямал и после пересечения Белого моря достигнут конечной точки маршрута.

На всем протяжении экспедиции ее участники будут использовать исключительно экологически чистые источники энергии. Путешественники отметили, что результаты экспедиции будут полезны многим яхтсменам.

В марте российский путешественник Федор Конюхов совершил рекордный полет на тепловом воздушном шаре, преодолев более 2,5 тысячи километров над Арктикой. Президент России Владимир Путин поздравил Конюхова с установленным им мировым рекордом.

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Алан Босиков
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