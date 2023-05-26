Пользователей предупредили об активизации старой схемы мошенников

Пользователей Facebook предупредили о мошеннических сообщениях об умерших людях

Мошенники активизировали старую схему обмана, в рамках которой рассылают пользователям соцсетей вредоносные ссылки, якобы ведущие на новость о смерти человека. Об этом сообщил американский телеканал ABC7.

Уточняется, что схема стала массово применяться в отношении пользователей Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Замысел простой, но, без сомнений, вызывает интригу: друг присылает вам личное сообщение со словами "Смотри, кто умер" и ссылку, которая как будто ведет на новостной сайт», — говорится в публикации.

Когда пользователь переходит по ссылке, перед ним появляется страница с оформлением в стиле Facebook и просьбой ввести свои логин и пароль. Если человек выполняет указание, доступ к его аккаунту получают злоумышленники, предупредил телеканал.

Во избежание обмана пользователям порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они были получены от знакомых людей. В случае, если человек все-таки ввел данные своего аккаунта, ему следует немедленно поменять пароль, проверить в настройках, входил ли кто-то в его профиль из других локаций и устройств и разлогиниться в них. Также необходимо обратиться в поддержку Facebook и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом виде хакерских атак на электронную почту. Эксперты раскрыли, что злоумышленники стали вмешиваться в переписки пользователей и рассылать письма с вирусами от имени людей, с которыми их потенциальные жертвы уже общались по электронной почте.