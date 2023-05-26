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20:02, 26 мая 2023Наука и техника

Названа стоимость холодильника со встроенным планшетом от Samsung

The Verge: Samsung оценила умный холодильник с планшетом в 5000 долларов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Компания Samsung назвала стоимость умного холодильника Bespoke Family Hub Plus. Об этом сообщает издание The Verge.

Бытовое устройство было представлено на выставке CES в начале года — по словам журналистов, девайс вызвал интерес благодаря встроенному планшету размером 32 дюйма. В конце мая корейская корпорация начала продажи холодильника, оценив модель в 5000 долларов, или около 400 тысяч рублей.

Bespoke Family Hub Plus имеет 32-дюймовой сенсорный экран с разрешением Full HD, встроенный в правую дверцу устройства. Журналисты The Verge иронично заметили, что теперь «к новому 32-дюймовому планшету Samsung прилагается холодильник», и заметили, что не знают потребителей, которым мог бы пригодиться подобный комплект.

В материале отмечается, что сенсорный экран второго поколения холодильников Samsung заметно больше, чем дисплей первого поколения — 32 дюйма против 21,5 дюйма. Аппарат также может выступать хабом для устройств умного дома и поддерживает универсальный протокол Matter.

В заключении авторы медиа отметили, что считают холодильник с экраном переоцененным девайсом. По словам журналистов, обычный умный холодильник Samsung, но без экрана, стоит дешевле на 1000 долларов.

Ранее Samsung заявила о создании OLED-дисплея для смартфонов с биометрическими функциями. Вероятно, новый OLED-экран появится во флагманских телефонах будущего.

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    Андрей Ставицкий
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