Названа стоимость холодильника со встроенным планшетом от Samsung
Компания Samsung назвала стоимость умного холодильника Bespoke Family Hub Plus. Об этом сообщает издание The Verge.
Бытовое устройство было представлено на выставке CES в начале года — по словам журналистов, девайс вызвал интерес благодаря встроенному планшету размером 32 дюйма. В конце мая корейская корпорация начала продажи холодильника, оценив модель в 5000 долларов, или около 400 тысяч рублей.
Bespoke Family Hub Plus имеет 32-дюймовой сенсорный экран с разрешением Full HD, встроенный в правую дверцу устройства. Журналисты The Verge иронично заметили, что теперь «к новому 32-дюймовому планшету Samsung прилагается холодильник», и заметили, что не знают потребителей, которым мог бы пригодиться подобный комплект.
В материале отмечается, что сенсорный экран второго поколения холодильников Samsung заметно больше, чем дисплей первого поколения — 32 дюйма против 21,5 дюйма. Аппарат также может выступать хабом для устройств умного дома и поддерживает универсальный протокол Matter.
В заключении авторы медиа отметили, что считают холодильник с экраном переоцененным девайсом. По словам журналистов, обычный умный холодильник Samsung, но без экрана, стоит дешевле на 1000 долларов.
Ранее Samsung заявила о создании OLED-дисплея для смартфонов с биометрическими функциями. Вероятно, новый OLED-экран появится во флагманских телефонах будущего.