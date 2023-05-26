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17:00, 26 мая 2023Россия

Атакованный беспилотниками корабль «Иван Хурс» вернулся на базу в Севастополе

«Ъ»: атакованный беспилотниками ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся на базу в Севастополе

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс», атакованный беспилотными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся на базу в Севастополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, на борту судна нет повреждений, и корабль готов дальше выполнять свои задачи.

В сети также появились кадры, на которых видно, как «Иван Хурс» заходит в Севастопольскую бухту. Повреждений на части корпуса, попавшей на видео, нет.

О том, что три беспилотных быстроходных катера ВСУ попытались атаковать «Иван Хурс», охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», стало известно 24 мая. В Минобороны сообщили, что корабль уничтожил суда противника огнем из штатного вооружения.

Ведомство также опубликовало запись, на которой видно, как «Иван Хурс» поражает украинские дроны.

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Зураб Дарахвелидзе
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