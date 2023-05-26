В Telegram фото подорванного эсминца США выдали за российское судно «Иван Хурс»

Опубликовано видео заходящего в бухту Севастополя корабля «Иван Хурс»

26 мая в Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что судно «Иван Хурс» получило серьезные повреждения корпуса и оборудования. Отмечается, что корабль может затонуть после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не может самостоятельно передвигаться, в результате чего его буксируют. Однако информация оказалась недостоверной.

К посту авторы канала прикрепили фотографии другого судна и пытались выдать их за снимки повреждений российского корабля. В частности, пост сопровождался кадрами американского эсминца «Коул», который 12 октября 2000 года был подорван боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация). В 2019 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп сообщил о ликвидации боевика группировки Джамала аль-Бадауи, который организовал нападение.

На момент публикации этого материала в некоторых постах изображение было заменено.

Кроме того, спустя два дня после атаки судно возвращается в Севастополь своим ходом, вопреки всем сообщениям о его неработоспособности. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры, размещенные в российских Telegram-каналах (1, 2).

Публикация получила охват в украинских СМИ и Telegram-каналах.

5 мая сообщалось, что журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) опубликовал видео с БПЛА для световых шоу и назвал их армией дронов Украины.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»