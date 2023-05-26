Писатель Таксюр рассказал о своем пребывании в украинской тюрьме

Писатель Ян Таксюр заявил, что пребывание в украинской тюрьме было серьезным испытанием

Преследуемый киевскими властями писатель и журналист Ян Таксюр назвал серьезным испытанием пребывание в украинской тюрьме. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сама по себе тюрьма — испытание серьезное… Болезнь гораздо легче, чем тюрьма», — рассказал он. Писатель отметил, что какое-то время провел в «криминальной камере». По его словам, сама атмосфера в ней угнетала, несмотря на то, что отношение сокамерников к нему было хорошим.

Таксюр также добавил, что в отношении него не было команды калечить или убивать. «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим», — допустил он. В то же время писатель подчеркнул, что тюремное давление существовало всегда. «Ты один и не можешь никуда двинуться. Это сложно», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что украинский писатель Ян Таксюр смог выехать из страны и находится в России.

Таксюра подозревают в госизмене, в 2022 году он провел пять месяцев в СИЗО. В августе 2022-го Таксюр был выпущен под залог в размере 1,2 миллиона гривен (примерно 2,6 миллиона рублей). Семья автора попросила выпустить его, чтобы он продолжил лечение от онкологического заболевания.