Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 26 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 26 мая

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В Минобороны сообщили, что ночью 26 мая российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были поражены.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

За прошедшие сутки российским войскам удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппарата, оперативно-тактическую ракету «Гром-2», десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылаты ракеты большой дальности Storm Shadow.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Вайкуле позвала украинских артистов на фестиваль в Юрмале
Бойца «Азова» осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды
Опубликована карта боевых действий на Украине
Известная ведущая словом «шок» высказалась о популярной у туристов стране
Спецпредставитель КНР покинул МИД России
Папа Римский назвал условие для мира на Украине
В ФРГ нашли больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.