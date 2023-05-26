Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 26 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В Минобороны сообщили, что ночью 26 мая российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были поражены.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

За прошедшие сутки российским войскам удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппарата, оперативно-тактическую ракету «Гром-2», десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылаты ракеты большой дальности Storm Shadow.