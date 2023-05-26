Врач предостерег некоторых россиян от употребления кваса

Диетолог Гинзбург: людям с болезнями желудка нельзя пить ни магазинный, ни домашний квас

Ни домашний, ни магазинный квас не рекомендуется пить людям с некоторыми болезнями, рассказала врач-диетолог Михаил Гинзбург. От употребления этого напитка он предостерег россиян в беседе с «Москвой 24».

Он уточнил, что в магазинном квасе может быть много сахара, что привлекает потребителей, но сильно повышает уровень глюкозы в крови. «Квас с избытком сахара нежелателен при диабете. В традиционном же напитке, который готовят дома, сахара обычно немного», — сказал диетолог.

При этом, добавил он, некоторым противопоказан любой квас. «Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей», — заключил Гинзбург.

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